Durissime critiche. L'inizio dell'avventura di Jonathan David alla Juventus è stata disastrosa. Un solo gol segnato all'esordio in campionato col Parma e poi una serie infinita di errori e prestazioni impalpabili. I giornali gli assegnano un 4 in pagella unanime dopo l'ultimo 4-0 con la Lazio in cui una sua sponda completamente sbagliata ha portato al gol decisivo di Basic. LA GAZZETTA DELLO SPORT 4 – Prende di sorpresa i compagni, ma è una brutta sorpresa: di testa innesca il vantaggio laziale.

David per i giornali è 'inguardabile' e sotto 'shock'. E il commento di Massimo Mauro lo distrugge: «Non posso credere che giochi nella Juventus»