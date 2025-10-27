David per i giornali è ‘inguardabile’ e sotto ‘shock’ E il commento di Massimo Mauro lo distrugge | Non posso credere che giochi nella Juventus
. Durissime critiche. L’inizio dell’avventura di Jonathan David alla Juventus è stata disastrosa. Un solo gol segnato all’esordio in campionato col Parma e poi una serie infinita di errori e prestazioni impalpabili. I giornali gli assegnano un 4 in pagella unanime dopo l’ultimo 4-0 con la Lazio in cui una sua sponda completamente sbagliata ha portato al gol decisivo di Basic. LA GAZZETTA DELLO SPORT 4 – Prende di sorpresa i compagni, ma è una brutta sorpresa: di testa innesca il vantaggio laziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
I giornali esaltano #David La sua pagella dopo #ComoJuve - X Vai su X
La storia di Davide Nicoli, nato senza un braccio a causa di una rara malformazione. Ha iniziato con il ciclismo e da qualche anno si allena e gioca al Golf Club Asiago. «Siamo come tutti gli altri, non devo sentirmi "incluso"» - facebook.com Vai su Facebook