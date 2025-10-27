Danimarca Tv pubblica | cercatevi un partner straniero per fare figli o ci estingueremo

Imolaoggi.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ il messaggio di una pubblicità dell’emittente pubblica danese DR, per lanciare un programma sulla genetica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

danimarca tv pubblica cercatevi un partner straniero per fare figli o ci estingueremo

© Imolaoggi.it - Danimarca, Tv pubblica: “cercatevi un partner straniero per fare figli o ci estingueremo”

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Danimarca Tv Pubblica Cercatevi