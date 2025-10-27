Daniele Capezzone | Trafiletti vedrete che cosa accadrà | svelato il gioco sporco dei giornaloni

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui principali quotidiani nazionali. Ampio spazio in questa rassegna alla vittoria di Javier Milei nelle elezioni legislative in Argentina. Una vittoria che però appare indigesta ai giornaloni: "Domani vedrete che ci saranno trafiletti. Se avesse perso. L'unico a dar notizia il Corriere che però ha messo la notizia a pagina 18.". Qui di seguito la clip completa Occhio al caffè 27 ottobre 2025 https:t.coVpcFFrDQig — Daniele Capezzone (@Capezzone) October 27, 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Daniele Capezzone: "Trafiletti, vedrete che cosa accadrà": svelato il gioco sporco dei giornaloni

