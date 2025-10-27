Dani Alves da stella di Barça e Juve a predicatore | il video è virale

Dani Alves, ex difensore del Barcellona e della Juventus, noto per la sua carriera stellare e per i numerosi titoli vinti, ha intrapreso un percorso da predicatore dopo essere stato assolto da un'accusa di aggressione sessuale nel marzo 2025. Dopo aver trascorso 14 mesi in carcere, il terzino si è convertito all'evangelismo, diventando un predicatore in una chiesa di Girona. In un video che sta circolando sui social, lo si vede condividere la sua testimonianza, raccontando come, nonostante le difficoltà e il razzismo affrontato, un "messaggero di Dio" lo abbia guidato verso la fede. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dani Alves, da stella di Barça e Juve a... predicatore: il video è virale

Leggi anche questi approfondimenti

? El giro radical de Dani Alves: se convierte en predicador en una iglesia de Girona tras hacer "un pacto con Dios" El exfutbolista del Barça, absuelto de la acusación de agresión sexual, ha encontrado refugio en la fe cristiana evangélica - X Vai su X

Dani Alves a processo per stupro, rischia 10 anni - L'ex giocatore brasiliano Dani Alves, ex stella del Barcellona della Juventus e della nazionale brasiliana, è stato rinviato a giudizio e verrà processato a Barcellona per il reato di violenza ... Segnala rainews.it

Ecco perché L'ex stella del Brasile Dani Alves rischia ben 9 anni di carcere - Nel processo per stupro contro l'ex calciatore brasiliano Dani Alves, l'accusa ha chiesto ora una condanna a nove anni di carcere. Secondo bluewin.ch

Dani Alves a processo per stupro: «Rapporto consenziente, non mi ha mai detto di fermarmi: ci stavamo divertendo e basta» - Deponendo al processo in cui è accusato di stupro di una giovane, il calciatore brasiliano Dani Alves ha dichiarato di aver avuto con la donna un rapporto sessuale consenziente «Non mi ha mai detto di ... leggo.it scrive