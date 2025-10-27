La gioia di Thomas Roberts e Charlie Stillitano, esultanti a distanza per la vittoria delle Aquile a Avellino, la felicità dell’intero popolo bianco per tre punti d’oro che alimentano speranza e fiducia, l’orgoglio di una squadra e di un tecnico feriti ma mai domi, capaci finalmente di ritrovare un filo conduttore vincente, mettendo il coraggio oltre le ansie e le paure. Il tutto nel segno di un elemento chiave, indispensabile per qualsiasi successo: l’unità. Le immagini confortanti dell’intera squadra che abbraccia mister D’Angelo, dopo la settimana da lui trascorsa nella veste di delegittimato, attestano una verità: il campo, le sue leggi non scritte e i risvolti vincenti che ne sono derivati hanno confermato l’Omone alla guida della squadra, nonostante il vento contrario dell’ultima settimana, ribaltando la storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - D’Angelo: dall’esonero al trionfo al Partenio. E adesso il tecnico ritorna un intoccabile