Dammi 500 euro o dico a tua moglie che abbiamo una relazione | condannata

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Piacenza hanno arrestato una donna di 39 anni, nigeriana, residente in provincia di Cremona. L'arresto è stato eseguito in ottemperanza all'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura e la donna dovrà scontare una pena di 3 anni e 6 mesi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

«Dammi 2.400 euro o dico a tuo marito che lo tradisci, c'è una tua foto nuda su Telegram». Una 36enne vittima di stalking ed estorsione: «Io fedele ma ho avuto paura» - MACERATA «Ti volevo avvisare che su un gruppo Telegram gira una foto tua nuda collegata al tuo nome». Come scrive corriereadriatico.it

Melissano, «dammi 500 euro per le famiglie dei detenuti»: il sindaco fa arrestare un 56enne - I carabinieri hanno arrestato un 56enne di Melissano, in provincia di Lecce, accusato di estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso, ai danni di commercianti e ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Ragazza piemontese ricatta giovane sangiorgese su Telegram: «Dammi 500 euro o metto online i tuoi video intimi» - PORTO SAN GIORGIO I carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica una ragazza di 23 anni piemontese, coinvolta in un grave caso di estorsione online. Scrive corriereadriatico.it