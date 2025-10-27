Dalle polemiche di Roccella sulle visite ad Auschwitz alla legge in Aula | il 31 ottobre si accelera sui viaggi scolastici nei campi di concentramento con la firma di Liliana Segre

Solo poche settimane fa era esplosa la polemica politica attorno alle parole della ministra Eugenia Roccella sulle “gite” scolastiche ad Auschwitz. «Cosa sono state? Sono state gite? Sono state un modo per ripetere che l’antisemitismo era una questione fascista e basta», aveva dichiarato durante un convegno. Parole che, nel giro di poche ore, avevano provocato la reazione della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta proprio al campo di concentramento polacco. Ora, a poche settimane da quella polemica, il 31 ottobre arriverà nell’Aula della Camera una proposta di legge che va in tutt’altra direzione: sostenere e valorizzare i viaggi della memoria. 🔗 Leggi su Open.online