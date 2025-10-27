Dall' auto scendono tre banditi col passamontagna | aggrediti e rapinati
Tutto sarebbe nato da questioni di gelosia. Vecchi rancori, parole di troppo scambiate in un locale di Brescia e una tensione che non si era mai davvero spenta. Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre la rivalità è infine sfociata in violenza: tre giovani sono stati aggrediti e rapinati da. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Dobbiamo spostare la macchina! Forza!", urla uno degli agenti. I poliziotti sono quindi riusciti ad alzare la vettura quel tanto che bastava per salvare il piccolino, che ha cominciato subito a piangere appena rimosso dall'auto. Il bambino è stato subito sottopost - facebook.com Vai su Facebook
Spinge la figlia fuori dall'auto e l'aggredisce davanti ai passanti, arrestato per maltrattamenti in famiglia https://ift.tt/foq9GFt - X Vai su X
Piazza Verdi, albero caduto a due passi dall'ingresso dell'ex Poligrafico: tre auto danneggiate - Un grosso ramo di un albero di una decina di metri si è staccato improvvisamente dal tronco ed è precipitato su tre auto in sosta in piazza Verdi di fronte all'ex palazzo del Poligrafico, oggi sede di ... Come scrive roma.corriere.it
Dolores Dori, scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre pallottole: morta a 44 anni. Era la sorella di un pentito - Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia, è morta a 44 anni all'ospedale di ... Scrive ilmattino.it