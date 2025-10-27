Dall’anticiclone al maltempo | le aree dove sarà necessario aprire l' ombrello

Cieli in gran parte sereni ma con una ventilazione sostenuta per correnti nord-occidentali: è iniziata così l'ultima settimana di ottobre sul nostro Paese con una rimonta dell'anticiclone che, però, avrà breve durata. Una nuova ondata di maltempo, infatti, è pronta a colpire l'Italia nella seconda parte della settimana con nuove piogge, temporali e un calo termico nelle zone colpite dai fenomeni. Un nuovo cambiamento atmosferico. Lunedì e martedì saranno due giornate dal meteo stabile a parte piccoli disturbi sulle zone tirreniche per le prime infiltrazioni umide da ovest: le temperature diurne tenderanno ad aumentare su valori gradevoli ma attenzione perché tra mercoledì e giovedì si approfondirà un intenso vortice ciclonico sulle Isole Britanniche con una perturbazione in arrivo sull'Italia a partire dalle zone tirreniche con il grosso del peggioramento che avverrà alla fine di mercoledì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

