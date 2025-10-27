Dall’aeroporto di Bari tre nuove rotte internazionali per l’Est | voli verso Armenia Moldavia e Macedonia del Nord

Tre nuove collegamenti internazionali arricchiscono ulteriormente la rete di destinazioni dell’aeroporto Karol Wojtyla di Bari: Erevan (Armenia), Chi?in?u (Moldavia) e Skopje (Macedonia del Nord). L’annuncio arriva da Aeroporti di Puglia e Wizz Air, che hanno celebrato oggi l’espansione senza. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Wizz Air inaugura tre nuove rotte internazionali da Bari verso Erevan, Chi?inau e Skopje - Wizz Air e Aeroporti di Puglia inaugurano tre nuove rotte internazionali da Bari verso Erevan, Chi?inau e Skopje, segnando un importante passo nell’espansione della compagnia nell’area del Medi ... Lo riporta giornaledipuglia.com

Dall’aeroporto di Bari tre nuove rotte internazionali per l’Est: voli verso Armenia, Moldavia e Macedonia del Nord - Aeroporti di Puglia e Wizz Air inaugurano i collegamenti con Erevan, Chi?inau e Skopje: "Puglia ponte naturale tra Europa e i Balcani" ... Come scrive baritoday.it

Bari, Wizz Air inaugura tre nuove rotte verso l’Est Europa: Erevan, Skopje e Chisinau - Ieri è atterrato il primo volo diretto Bari–Erevan, capitale dell’Armenia, accolto con soddisfazione dal console onorario armeno Dario Rupen Timurian. Come scrive giornaledipuglia.com