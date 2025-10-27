Dalla Resistenza alla cittadinanza onoraria | Perugia omaggia Mirella Alloisio

Perugiatoday.it | 27 ott 2025

Il consiglio comunale di Perugia ha votato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a Mirella Alloisio, partigiana, insignita della croce di guerra al valore militare, femminista e da sempre impegnata in politica e nel civismo.Il voto segue di pochi giorni quanto stabilito in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

