Dalla Resistenza alla cittadinanza onoraria | Perugia omaggia Mirella Alloisio

Il consiglio comunale di Perugia ha votato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a Mirella Alloisio, partigiana, insignita della croce di guerra al valore militare, femminista e da sempre impegnata in politica e nel civismo.Il voto segue di pochi giorni quanto stabilito in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it