Federica Corsini è rimasta nell’ombra durante uno degli scandali politici più mediatici degli ultimi anni. Mentre il caso che ha coinvolto suo marito, l’ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, e l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia occupava le prime pagine dei giornali, lei ha scelto il silenzio. Una scelta difficile per chi, per professione, conosce bene il peso delle parole e la forza della comunicazione. Nata a Nettuno, in provincia di Roma, nel 1969, Federica Corsini ha costruito una carriera solida nel mondo del giornalismo Rai, mantenendo sempre un profilo riservato. La sua formazione iniziale potrebbe sorprendere chi la conosce solo come giornalista: si è laureata in Architettura all’Università La Sapienza di Roma, coltivando una profonda passione per il design. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dalla Rai al caso Boccia: la vita riservata di Federica Corsini, giornalista e moglie tradita