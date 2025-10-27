Dalla Rai al caso Boccia | la vita riservata di Federica Corsini giornalista e moglie tradita

Cultweb.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Corsini è rimasta nell’ombra durante uno degli scandali politici più mediatici degli ultimi anni. Mentre il caso che ha coinvolto suo marito, l’ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, e l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia occupava le prime pagine dei giornali, lei ha scelto il silenzio. Una scelta difficile per chi, per professione, conosce bene il peso delle parole e la forza della comunicazione. Nata a Nettuno, in provincia di Roma, nel 1969, Federica Corsini ha costruito una carriera solida nel mondo del giornalismo Rai, mantenendo sempre un profilo riservato. La sua formazione iniziale potrebbe sorprendere chi la conosce solo come giornalista: si è laureata in Architettura all’Università La Sapienza di Roma, coltivando una profonda passione per il design. 🔗 Leggi su Cultweb.it

dalla rai al caso boccia la vita riservata di federica corsini giornalista e moglie tradita

© Cultweb.it - Dalla Rai al caso Boccia: la vita riservata di Federica Corsini, giornalista e moglie tradita

Scopri altri approfondimenti

rai caso boccia vitaCaso Sangiuliano, udienza per Maria Rosaria Boccia il 9 febbraio a Roma - L’imprenditrice è accusata di stalking aggravato, lesioni, diffamazione e false dichiarazioni dopo la denuncia dell’ex ministro ... Da rainews.it

rai caso boccia vitaSangiuliano candidato ma pagato dalla Rai: perché non perde lo stipendio da inviato - L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sarà candidato al consiglio regionale della Campania per FdI e non rinuncerà al suo stipendio in Rai: i sindacati protestano ... Lo riporta quifinanza.it

Gennaro Sangiuliano: "Il caso Boccia? Nei momenti bui ho pensato al suicidio. L'intervista al Tg1 non la rifarei" - Gennaro Sangiuliano vive una nuova vita da corrispondente Rai nella capitale francese, dopo le dimissioni da ministro della Cultura travolto dal cosiddetto “affaire Boccia”. Si legge su huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Rai Caso Boccia Vita