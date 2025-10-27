Dalla Festa dell’anolino di Trevozzo 5mila euro per la protezione civile

Ilpiacenza.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Pro Loco e le associazioni del comune di Alta Val Tidone si sono unite ancora una volta per una nobile causa, una donazione a sostegno delle attività e delle opere della Protezione Civile di Alta Val Tidone. L’assegno di oltre 5 mila euro è stato consegnato alla presenza del sindaco di Alta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Festa Dell8217anolino Trevozzo 5mila