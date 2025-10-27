Dalì Mirò e Picasso | a Milano una mostra con oltre 200 opere sui 3 grandi di Spagna

(askanews) – Oltre 200 opere che raccontano tre personalità uniche, tre sguardi indipendenti e innovativi, un’eredità comune che ha segnato in modo indelebile l’arte moderna, generando simboli, forme e linguaggi che ancora oggi influenzano la cultura visiva contemporanea. I Tre Grandi di Spagna: tre visioni, un’eredità. Pablo Picasso, Joan Mirò e Salvador Dalì, è ospitata alla Fabbrica del Vapore di Milano. La mostra sarà visitabile dal pubblico fino al 25 gennaio 2026 e aprirà ufficialmente, nella sua interezza, il primo novembre all’arrivo dell’opera Bacchanale di Dalì. Per questo gli organizzatori offrono grande flessibilità a chi ha acquistato i biglietti tra oggi e il primo novembre. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dalì, Mirò e Picasso: a Milano una mostra con oltre 200 opere sui 3 grandi di Spagna

