Dal virtuale al reale | la prima concept Opel che si può provare al simulatore

Vanityfair.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potente, efficiente, aerodinamica: nuova Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo è molto più di una show car. Non è fatta solo per essere ammirata, ma anche per essere guidata all’interno di un videogame. Design aggressivo, doppio motore elettrico potentissimo: il futuro dei modelli GSE parte da qui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

