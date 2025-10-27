Dal sogno Conte al tentativo per Gasp | così la Juve si è incartata Ma se fosse rimasto Giuntoli

Gazzetta.it | 27 ott 2025

L'ex dg era vicino al tecnico del Napoli, poi blindato da De Laurentiis, e poi a quello ora alla Roma, che però declinò anche perché non sentì Comolli convinto. Ora i due sono primi e il progetto Tudor è fallito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

