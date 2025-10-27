dal rifacimento degli impianti agli infissi e quali interventi sono detraibili

Il Bonus ristrutturazioni rappresenta un aiuto concreto per chi intende rinnovare la propria abitazione. Consente di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute per lavori sulla prima casa, mentre per le seconde case la percentuale scende al 36%, con un tetto massimo di 96.000 euro per immobile. Tra gli interventi ammessi rientrano il rifacimento di impianti elettrici e idraulici, la sostituzione di infissi e serramenti, l’installazione di climatizzatori e caldaie, la costruzione di box o posti auto pertinenziali, i lavori antisismici e l’installazione di pannelli solari o sistemi di accumulo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

