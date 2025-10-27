Quali sono le borse a spalla che dominano i trend dell’autunno 2025? Per rispondere a questa domanda bisogna tornare un po’ indietro nel tempo. Precisamente ai primi Anni 2000 quando il fenomeno delle it bag dotate persino di nome è esploso. E quando a decretare il successo di un certo modello erano le celebrities che le sfoggiavano per strada a New York, a Losa Angeles, a Londra e così via. Ciò che adesso è la consuetudine, allora era quasi una novità. Tanto che molte case di moda, proprio per questo motivo, hanno cominciato a regalare alle star i loro ultimi modelli con il preciso intento di creare un effetto “copia il look” sul pubblico. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal modello Le City di Balenciaga alla Paddington di Chloé, il trend delle it bag dei primi Anni 2000 impera con un pizzico di nostalgia