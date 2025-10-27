Dal mocha al borgogna cinque rossetti per l’autunno

L’autunno è la stagione in cui la luce si fa più calda, i colori si spengono dolcemente e il trucco, soprattutto i rossetti, si arricchisce di toni profondi, avvolgenti e sofisticati. È il momento ideale per abbandonare le sfumature estive e lasciarsi conquistare da tinte che ricordano i colori delle foglie, una cioccolata fumante e passeggiate tra vigneti. Nuance che si riflettono nel make up in modo perfetto passando dalle labbra. Rossetti per l’autunno, i cinque colori da provare. Il mocha, l’intramontabile nude caldo, è la scelta perfetta per chi desidera un look naturale ma raffinato. Questo marrone chiaro con una punta di rosato esalta le labbra con discrezione, adattandosi facilmente a ogni incarnato. 🔗 Leggi su Amica.it

