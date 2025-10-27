Dal Marocco al Trentino per sfuggire alla fama di stregone dell' oro | il caso di Abdil

Dal Marocco alle montagne del Trentino. È il viaggio di Abdil, 31 anni, arrivato in Italia tre anni fa con la speranza di aiutare la sua famiglia e soprattutto di lasciarsi alle spalle l'etichetta di essere una sorta di stregone, in grado, racconta il suo avvocato, di far scoprire oro e tesori sepolti. Una storia complicata quella di Abdil. La sua richiesta per il riconoscimento della protezione internazionale è stata respinta, poiché il Marocco è ritenuto dall'Italia un paese sicuro. Il nordafricano, ora residente a Pergine Valsugana, dove lavora come operaio stradale, sostiene che se fosse costretto a tornare in Marocco la sua incolumità fisica sarebbe a rischio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

