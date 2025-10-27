Dal fentanyl a TikTok dalle navi alla soia Così Trump e Xi cercano l’intesa

Difficile dire se sia una vera e propria pax. Per il momento potrebbe andare bene la parola cessate il fuoco. Per sapere se il nuovo accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti sarà la base per una pacifica convivenza, bisognerà aspettare l’incontro, giovedì prossimo a latere del forum dell’Apec (Asia-Pacific economic cooperation) tra Donald Trump e Xi Jinping. Fatto sta che, almeno per ora e almeno sulla carta, quella annunciata dal segretario al Tesoro, Scott Bessent, è un’intesa win-win. Il Dragone schiva per un soffio dazi al 100% sulle proprie merci, gli Stati Uniti portano a casa un alleggerimento delle restrizioni sulle terre rare. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dal fentanyl a TikTok, dalle navi alla soia. Così Trump e Xi cercano l’intesa

