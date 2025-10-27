Dainese rilancia | nuova iniezione di capitali per sostenere la crescita

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azienda vicentina volta pagina dopo un'estate turbolenta con il supporto di due quotati fondi internazionali. Innovazione, fiducia e continuità produttiva restano al centro della strategia per il prossimo futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dainese rilancia nuova iniezione di capitali per sostenere la crescita

© Gazzetta.it - Dainese rilancia: nuova iniezione di capitali per sostenere la crescita

Contenuti che potrebbero interessarti

dainese rilancia nuova iniezioneLa Mia Moto: tutte - L'azienda vicentina volta pagina dopo un'estate turbolenta con il supporto di due quotati fondi internazionali. Come scrive gazzetta.it

dainese rilancia nuova iniezioneDainese, nuovo proprietario: passa sotto il controllo dei fondi Arcmont e Hps (del colosso BlackRock) - I due fondi creditori passano in maggioranza nel capitale dell’azienda di abbigliamento sportivo. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dainese Rilancia Nuova Iniezione