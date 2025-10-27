Daily Crown | re Carlo inaugura monumento dedicato ai militari Lgbt+

Londra, 27 ott. (Adnkronos) - Re Carlo III ha inaugurato un monumento commemorativo in onore del personale militare lesbico, gay, bisessuale e transgender, dopo una campagna durata decenni contro il divieto di appartenenza dei gay alle forze armate. Nel suo primo impegno ufficiale a sostegno della comunità Lgbt+, il re ha visitato la scultura, chiamata "Una lettera aperta", presso il National Memorial Arboretum nello Staffordshire dove ha deposto dei fiori. Il memoriale è dedicato ai membri della comunità Lgbt+ arruolati nelle forze armate, nonché a coloro che prestavano servizio quando essere gay nell'esercito era illegale.

