Daily Crown | re Carlo inaugura monumento dedicato ai militari Lgbt+

27 ott 2025

Londra, 27 ott. (Adnkronos) - Re Carlo III ha inaugurato un monumento commemorativo in onore del personale militare lesbico, gay, bisessuale e transgender, dopo una campagna durata decenni contro il divieto di appartenenza dei gay alle forze armate. Nel suo primo impegno ufficiale a sostegno della comunità Lgbt+, il re ha visitato la scultura, chiamata "Una lettera aperta", presso il National Memorial Arboretum nello Staffordshire dove ha deposto dei fiori. Il memoriale è dedicato ai membri della comunità Lgbt+ arruolati nelle forze armate, nonché a coloro che prestavano servizio quando essere gay nell'esercito era illegale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

