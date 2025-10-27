Dai diritti per le donne al messaggio di pace il finale con una mostra
Il Cammino (simbolico) di Empoli per la Pace ieri è stato tra gli eventi conclusivi di “ Donne al Centro. Eventi di ogni genere “, manifestazione che ha tenuto banco per tutto ottobre a cura del Comune di Empoli e promossa dalla Commissione pari opportunità. Il gruppo di cittadini si è dato appuntamento alle 11 di ieri con la giunta capitanata dal sindaco Alessio Mantellassi al Cenacolo degli Agostiani per portare un messaggio di pace, ma anche per tirare le somme di una manifestazione importante dedicata all’universo femminile e, in generale, alla lotta per i diritti e contro le discriminazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
