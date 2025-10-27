Dagli scrittori ai direttori dei musei | al Suor Orsola i professionisti della cultura in cattedra

Dai seminari di narratologia ai dialoghi sulla cultura, dagli incontri con gli scrittori alla giornata di studio in onore di Benedetta Craveri sulla civiltà letteraria francese da Montaigne a Proust. A Napoli nel Complesso di Santa Caterina da Siena, nel cuore dei quartieri spagnoli, con il nuovo anno accademico da aprire formalmente il 1° novembre già fervono le attività culturali del Dipartimento di Studi umanistici dell’ Università Suor Orsola Benincasa, tra gli Atenei italiani più impegnati sul fronte della “ terza missione “, l’insieme delle attività che vanno oltre l’insegnamento e la ricerca, per contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale della società. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

