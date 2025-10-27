Dagli scrittori ai direttori dei musei | al Suor Orsola i professionisti della cultura in cattedra

Dai  seminari di narratologia  ai  dialoghi sulla cultura, dagli  incontri con gli scrittori  alla giornata di studio in onore di  Benedetta Craveri sulla civiltà letteraria francese da Montaigne a Proust. A Napoli nel Complesso di Santa Caterina da Siena, nel cuore dei quartieri spagnoli, con il  nuovo anno accademico  da aprire formalmente il 1° novembre  già fervono le attività culturali del Dipartimento di Studi umanistici  dell’ Università Suor Orsola Benincasa, tra  gli Atenei italiani più impegnati sul fronte della  “ terza missione “, l’insieme delle attività che vanno oltre l’insegnamento e la ricerca, per contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale della società. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

