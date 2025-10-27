Da X Factor al nuovo disco Danielle torna in tour sognando Gianna Nannini | Racconto l’amore e le storie di tutti

Milano, 27 ottobre 2025 – Il 7 novembre sarà all'Arci Bellezza di Milano – in apertura ci sarà un altro cantautore molto interessante, ovvero Giulio Calvino – , il 13 novembre al Distretto Est di Padova e il 14 dicembre al Sofà So Good di Torino. Danielle, cantautore polistrumentista di Pesaro, si è fatto conoscere a X Factor nel 2024 entrando nella squadra di Manuel Agnelli e adesso sarà di scena su diversi palchi con 'Innamorati persi Tour'. Dove porterà in scena anche il nuovo disco 'Tu, noi e altre storie'. Danielle, cos'è per te la musica? "È un modo di esprimere la propria libertà e uno stile di vita".

