Quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 27 ottobre 2025 – Il 7 novembre sarà all’Arci Bellezza di Milano – in apertura ci sarà un altro cantautore molto interessante, ovvero Giulio Calvino – , il 13 novembre al Distretto Est di Padova e il 14 dicembre al Sofà So Good di Torino.  Danielle, cantautore polistrumentista di Pesaro, si è fatto conoscere a X Factor nel 2024 entrando nella squadra di Manuel Agnelli e adesso sarà di scena su diversi palchi con ‘Innamorati persi Tour’. Dove porterà in scena anche il nuovo disco ‘Tu, noi e altre storie’. Danielle, cos’è per te la musica? "È un modo di esprimere la propria libertà e uno stile di vita”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da X Factor al nuovo disco, Danielle torna in tour sognando Gianna Nannini: “Racconto l’amore e le storie di tutti”

