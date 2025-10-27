Da Vienna a Parigi Sinner c' è

Parte oggi l'ultimo torneo ATP Master 1000 del 2025, ma dobbiamo aspettare martedì o mercoledì per rivedere Jannik Sinner in campo all'Arena La Defense di Parigi. L'azzurro, che si presenta a Parigi dopo il forfait dell'anno scorso, ma già certo della qualificazione alle ATP Finals di Torino, debutterà al secondo turno contro il vincente tra Alex Michelsen e Zizou Bergs. Dove vedere Sinner al Rolex Masters di Parigi in diretta streaming.

