Da Tudor all' arbitro juventini furiosi sui social dopo la Lazio E su Isaksen

Dopo il ko per 1-0 in casa della Lazio, i tifosi della Juventus hanato il deludente avvio di stagione dei bianconeri sui social network. Guarda il video con i loro commenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Tudor all'arbitro, juventini furiosi sui social dopo la Lazio. E su Isaksen...

Altre letture consigliate

E Tudor viene invitato pubblicamente dalle istituzioni arbitrali ad abbassare i toni, cosa che ho il sospetto non stia per accadere in questo caso. Ps. E se il nostro capitano fosse stato per 5 minuti addosso all'arbitro prima del rigore forse un umile giallo lo avreb - X Vai su X

Quindi anche Marotta quando perde si lamenta dell'arbitro Solo a Tudor non è consentito? - facebook.com Vai su Facebook

Juventus Women furiosa con l'arbitro per gol al 95', si unisce alle polemiche di Tudor e della Next Gen - Il tecnico delle ragazze bianconere della Juventus women Canzi protesta per un gol- Da sport.virgilio.it

La Juve ruspante del Tudor furioso è a rischio "autogol" - Le accuse e le polemiche di Tudor, ma anche l'arbitro Rapuano e i suoi collaboratori retrocessi in serie B per qualche giornata. Lo riporta ilgiornale.it

Una Juve stanca si blocca a Verona, Tudor furioso con Rapuano - La Juventus ha interrotto la striscia di vittorie in campionato e si è fermata a Verona pareggiando per 1- Scrive tuttomercatoweb.com