Da Spalletti a Palladino in casa Juventus parte il toto-allenatore dopo l’esonero di Tudor | i nomi del possibile sostituto

Esonerato ufficialmente Igor Tudor, in casa Juventus si pensa al sostituto in panchina. Tanti i nomi in orbita bianconera: al momento la prima scelta – secondo quanto riporta Sky Sport – è Luciano Spalletti, ma non è l’unico nome che Comolli insieme al resto della dirigenza potrebbe valutare. Tra questi – oltre all’ex ct della Nazionale – ci potrebbero essere Raffaele Palladino, Roberto Mancini e Zinedine Zidane. Tre profili che per motivi differenti potrebbero fare al caso della Juve. Per il momento – visto l’infrasettimanale imminente – a guidare la squadra sarà Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

