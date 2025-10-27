Da Salerno all' East Coast | la startup MinervaS premiata negli Usa

Salerno, 27 ottobre 2025 – C’è anche una startup campana fra le dieci premiate nella seconda edizione di Atlas Next, la missione internazionale promossa da ATLAS – Associazione Transatlantica per l’Internazionalizzazione delle Startup, nel cuore della East Coast americana. È MinervaS, una startup innovativa e spin-off universitario, nata da un processo di trasferimento tecnologico dell’ Università degli Studi di Salerno. Sviluppa soluzioni software e hardware per la mobilità sostenibile e la gestione energetica avanzata, trasformando la ricerca scientifica in tecnologie scalabili. Un team multidisciplinare di ingegneri, ricercatori e sviluppatori lavora anche per ridurre le emissioni di Co2, ottimizzare i consumi e migliorare l’efficienza dei veicoli, dai motori tradizionali ai sistemi elettrici e a idrogeno (fuel cell ed elettrolizzatori). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

