Un italiano su tre almeno una volta ha rinunciato a uscire di casa per paura. I centri amministrati dai dem sono i più violenti. Le dinamiche sono simili: cittadini ignari vengono accerchiati e feriti con coltelli, anche solo per una catenina o uno smartphone. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Da Roma a Milano, città in mano alle bande