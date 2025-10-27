Anche se le prime statistiche del 2025 rappresentano una realtà più distesa rispetto al passato, con i reati che le forze di polizia definiscono «predatori» in calo, la strada ha un’altra voce. Dai sottopassi, dai parcheggi, dalle stazioni e dalle periferie delle grandi città italiane, la voce di chi ha preso una coltellata o ha visto in azione i maranza a distanza ravvicinata restituisce una percezione della sicurezza completamente differente. Milano è la metropoli più utile per comprendere il paradosso. Nella sola notte tra sabato e domenica si sono verificati tre accoltellamenti. In viale Luigi Camoens, a due passi dalla Triennale, due ragazzi (un diciottenne italiano e un diciassettenne egiziano) sono stati aggrediti da un branco di nordafricani che poco prima avevano infastidito i passanti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Da Roma a Milano, città in mano alle bande: ecco dove l’Italia è fuori controllo