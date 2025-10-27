Da Orio si vola in Moldavia | attiva la rotta verso Chisinau

NUOVA TRATTA. Si è aperta domenica 26 ottobre la nuova rotta tra l’aeroporto di Orio al Serio e Chi?in?u, capitale della Moldavia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

orio vola moldavia attivaDa Orio si vola in Moldavia: attiva la rotta verso Chisinau - Si è aperta domenica 26 ottobre la nuova rotta tra l’aeroporto di Orio al Serio e Chi?inau, capitale della Moldavia. Scrive ecodibergamo.it

Da Bergamo si vola verso la Moldavia: 4 voli Wizz Air a settimana per Chisinau - Wizz Air e SACBO hanno celebrato domenica 26 ottobre il primo volo di una nuova e importante rotta internazionale dallo scalo di Bergamo verso Chi?inau, capitale e cuore pulsante della ... bergamonews.it scrive

orio vola moldavia attivaAeroporto Bergamo, Wizz Air vara un nuovo collegamento con Chisinau, capitale della Moldavia - Il nuovo collegamento opera quattro volte a settimana – ogni martedì, giovedì, sabato e domenica e rappresenta un ... Segnala bergamo.corriere.it

