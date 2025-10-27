Da Orio si vola in Moldavia | attiva la rotta verso Chisinau

NUOVA TRATTA. Si è aperta domenica 26 ottobre la nuova rotta tra l’aeroporto di Orio al Serio e Chi?in?u, capitale della Moldavia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Da Orio si vola in Moldavia: attiva la rotta verso Chisinau

