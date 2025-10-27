Da Napoli-Inter a Lazio-Juve la giornata horror di arbitri e Var | se ci si mettono pure i guardalinee tanto vale abolirli
Il difensore che pesta il piede dell'avversario e si dispera ammettendo l'infrazione, evidente a tutti tranne che ad arbitro e Var. Un'espulsione che non sarebbe mai dovuta avvenire, perché successiva a un fallo piuttosto chiaro, e anche questo non segnalato. Un gol viziato da un macroscopico placcaggio in stile rugbystico. E poi il capolavoro assoluto: un rigore inesistente fischiato senza che l'arbitro lo vedesse, e nemmeno volesse rivederlo, assegnato su suggerimento di chissà chi e per quale motivo. Nella giornata horror degli arbitri italiani non ci siamo fatti mancare davvero nulla. Non è la prima di questo campionato, iniziato con un'escalation di sviste e strafalcioni davvero preoccupante.
