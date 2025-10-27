Dà in escandescenze in strada armato di un coltello

Girava armato di coltello e stava dando in escandescenze. Alcuni passanti hanno dato l'allarme e richiesto un intervento urgente delle forze dell'ordine in strada Valmontorio. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato l'individuo fermo vicino a un cassonetto dei rifiuti, in evidente stato di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

