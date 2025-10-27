Da Gaza all’università di Milano | Sotto le bombe sognavamo di studiare ora vogliamo ricostruire il nostro Paese

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hisham Ahmed Abu Lila e Alaa Mustafa Sabbah sono due giovani studenti arrivati a Milano da Gaza lo scorso 2 ottobre per proseguire il proprio percorso di studi in Medicina. A Fanpage.it hanno raccontato il loro viaggio verso l'Italia dopo due anni di genocidio, trascorso tra guerra, fame e disperazione: "Siamo qui per imparare e aiutare il nostro popolo. La speranza è di poter tornare a Gaza e, con le conoscenze apprese, ricostruire casa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

