Da Gaza all’università di Milano | Sotto le bombe sognavamo di studiare ora vogliamo ricostruire il nostro Paese
Hisham Ahmed Abu Lila e Alaa Mustafa Sabbah sono due giovani studenti arrivati a Milano da Gaza lo scorso 2 ottobre per proseguire il proprio percorso di studi in Medicina. A Fanpage.it hanno raccontato il loro viaggio verso l'Italia dopo due anni di genocidio, trascorso tra guerra, fame e disperazione: "Siamo qui per imparare e aiutare il nostro popolo. La speranza è di poter tornare a Gaza e, con le conoscenze apprese, ricostruire casa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
++ L’Università di Udine accoglie due studenti da Gaza: “Un segnale concreto di sostegno” -> https://www.nordest24.it/udine-universita-accoglie-studenti-palestinesi - facebook.com Vai su Facebook
La ministra Roccella attacca le università su Gaza: “Sono i peggiori luoghi di non riflessione” - X Vai su X
Manifestazione 'permanente' per Gaza e Flotilla a Milano - Il concetto della mobilitazione permanente, della lotta a oltranza contro ogni difficoltà e con "ogni mezzo pacifico" in favore di Gaza e della Flotilla fino al raggiungimento di risultati concreti: è ... Segnala ansa.it