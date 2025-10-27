La Superstar della WWE, Jimmy Uso ha recentemente parlato della popolarità di suo fratello Jey Uso all’interno della compagnia di Stamford, facendo una grande confessione sul loro rapporto. Nel 2023, Jey Uso ha lasciato la Bloodline per intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera. Si è unito al roster di Monday Night RAW e in poco tempo è diventato uno dei beniamini del pubblico. I fan hanno iniziato a chiedere a gran voce che gli venisse data una chance come campione singolo, e il team creativo guidato da Triple H ha ascoltato le richieste: Jey è diventato Intercontinental Champion e poi anche World Heavyweight Champion. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Da fratelli inseparabili a rivali imminenti? Jimmy Uso e il rapporto con Jey: "La gente ormai mi scambia per lui"