Da fratelli inseparabili a rivali imminenti? Jimmy Uso e il rapporto con Jey | La gente ormai mi scambia per lui

Zonawrestling.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Superstar della WWE,  Jimmy Uso  ha recentemente parlato della popolarità di suo fratello  Jey Uso  all’interno della compagnia di Stamford, facendo una grande confessione sul loro rapporto. Nel 2023, Jey Uso ha lasciato la  Bloodline  per intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera. Si è unito al roster di Monday Night RAW  e in poco tempo è diventato uno dei beniamini del pubblico. I fan hanno iniziato a chiedere a gran voce che gli venisse data una chance come campione singolo, e il team creativo guidato da  Triple H  ha ascoltato le richieste: Jey è diventato  Intercontinental Champion e poi anche  World Heavyweight Champion. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

da fratelli inseparabili a rivali imminenti jimmy uso e il rapporto con jey la gente ormai mi scambia per lui

© Zonawrestling.net - Da fratelli inseparabili a rivali imminenti? Jimmy Uso e il rapporto con Jey: “La gente ormai mi scambia per lui”

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Fratelli Inseparabili Rivali Imminenti