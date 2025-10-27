Da Est a Ovest al Politeama in scena la fragilità dei rapporti umani nella società moderna

Mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 20.30, al Politeama di Napoli, in Via Monte di Dio 80, sarà in scena “Da Est a Ovest” di Gianluca D’Agostino, con Rossella Amato e Gianluca D’Agostino, che firma anche la regia. Scene di Carmela Rosamilia. Musiche originali Bluenne, Maurilio Riccio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it