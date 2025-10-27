Da Est a Ovest al Politeama in scena la fragilità dei rapporti umani nella società moderna

Napolitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 20.30, al Politeama di Napoli, in Via Monte di Dio 80, sarà in scena “Da Est a Ovest” di Gianluca D’Agostino, con Rossella Amato e Gianluca D’Agostino, che firma anche la regia. Scene di Carmela Rosamilia. Musiche originali Bluenne, Maurilio Riccio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Da est a ovest", racconto di una vita a due - Lo spettacolo è nell’ambito del concorso teatrale per compagnie ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Est Ovest Politeama Scena