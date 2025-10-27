Da Camerino un laboratorio per l’Europa verde | il ‘modello’ Marlic delle Marche
Scoprire nuovi materiali e tecnologie ispirate ai principi dell’economia circolare – riuso, riciclo e valorizzazione delle materie prime e seconde – che guidino il settore manifatturiero verso un processo di innovazione sostenibile. Non è la descrizione di una start up della Silicon Valley, bensì l’obiettivo di Marlic, acronimo di Marche Applied Research Laboratory for Innovative Composites, il laboratorio con base a Camerino (Macerata) nato dalla convergenza di 27 partner pubblici e privati, tra cui Enea, Cnr, Università di Camerino, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Urbino e numerose imprese locali:: un modello virtuoso di innovazione sostenibile reso possibile dai fondi europeo per la coesione sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
