Da Bergamo si vola verso la Moldavia | 4 voli Wizz Air a settimana per Chisinau
Orio al Serio. Wizz Air e SACBO hanno celebrato domenica 26 ottobre il primo volo di una nuova e importante rotta internazionale dallo scalo di Bergamo verso Chi?in?u, capitale e cuore pulsante della Moldavia. Il nuovo collegamento opera quattro volte a settimana – ogni martedì, giovedì, sabato e domenic a – e rappresenta un rafforzamento strategico dell’impegno di Wizz Air nel Nord Italia. I voli sono operati da Airbus A321neo, che garantiscono minori consumi di carburante, maggiore efficienza e un comfort superiore a bordo, con tariffe a partire da € 24,99 su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
