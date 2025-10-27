Cybersecurity la mente umana è il nuovo campo di battaglia digitale

Periodicodaily.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La sicurezza digitale non si gioca più soltanto sulle piattaforme tecnologiche, ma si sposta sul fronte della percezione e della psiche umana. È questo il monito lanciato in occasione del Cyber Act Forum 2025, l’appuntamento annuale di confronto su cybersecurity che, giunto alla sua quinta edizione, ha riunito a Viterbo esperti, istituzioni e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

cybersecurity mente umana 232Cybersecurity, la mente umana &#232; il nuovo campo di battaglia digitale - HWG Sababa al Cyber Act Forum: Il CEO Alessio Aceti lancia l'allarme sulla 'Cognitive Warfare', sottolineando l'urgenza di una difesa cognitiva integrata ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cybersecurity Mente Umana 232