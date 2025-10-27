Cybersecurity IT | la risposta concreta alle nuove minacce digitali si chiama Cyberlys

Gli attacchi informatici non solo aumentano, ma diventano ogni giorno più mirati, rapidi e devastanti. Bastano pochi istanti perché un’intera organizzazione si fermi: sistemi bloccati, dati inaccessibili, comunicazioni interrotte. Nessuno è al sicuro, dalle grandi imprese alle realtà più piccole. In questo scenario sempre più complesso, la differenza non la fa solo la protezione, ma la capacità di reagire in modo coordinato e tempestivo. È proprio questa la sfida lanciata dalla nuova direttiva europea NIS2, che segna un cambio di passo importante: le aziende non devono più solo difendersi, ma dimostrare di essere resilienti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net