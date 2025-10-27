Cybersecurity IT | la risposta concreta alle nuove minacce digitali si chiama Cyberlys
Gli attacchi informatici non solo aumentano, ma diventano ogni giorno più mirati, rapidi e devastanti. Bastano pochi istanti perché un’intera organizzazione si fermi: sistemi bloccati, dati inaccessibili, comunicazioni interrotte. Nessuno è al sicuro, dalle grandi imprese alle realtà più piccole. In questo scenario sempre più complesso, la differenza non la fa solo la protezione, ma la capacità di reagire in modo coordinato e tempestivo. È proprio questa la sfida lanciata dalla nuova direttiva europea NIS2, che segna un cambio di passo importante: le aziende non devono più solo difendersi, ma dimostrare di essere resilienti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Cybersecurity: tra formazione e networking Sabato 18 ottobre alcuni studenti del corso Cyber Security Specialist hanno partecipato al "No Hat 2025 Computer Security Conference" a Bergamo. Un’esperienza formativa e stimolante che ha permesso loro di c - facebook.com Vai su Facebook
Cybersecurity: servono nuove strategie in vista del 2026 - 2025: l’evoluzione delle minacce cyber richiede un cambio di paradigma nella cybersecurity ... Da bitmat.it
Cybersecurity, dagli attacchi hacker 1,4 miliardi di danni e solo un azienda su dieci sa difendersi da tutte le minacce - I cyberattacchi in Italia quest'anno potrebbero arrivare a fare danni per oltre 1,4 miliardi di euro. Lo riporta msn.com
Cybersecurity, la formazione e le sfide per proteggere il digitale - Italo Piroddi, Head of Aruba Academy, ci racconta le sfide e la complessità nella gestione della formazione dei talenti che si occuperanno di cybersecurity. Come scrive techfromthenet.it