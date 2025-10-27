Cybersecurity fondamentale per il settore manifatturiero
TRADIZIONE ORAFA e innovazione digitale si incontrano in un settore che sta vivendo una profonda trasformazione. Le imprese italiane dell’oreficeria stanno riscrivendo il proprio futuro puntando su due pilastri strategici: la digitalizzazione dei processi produttivi e la protezione dalle minacce informatiche. In un mercato in continua evoluzione, tecnologia e sicurezza diventano così i due volti di una stessa priorità: costruire uno sviluppo sostenibile e competitivo. In questo scenario di rapido cambiamento, un ruolo cruciale è svolto da chi facilita la transizione tecnologica delle aziende. È il caso di TIM Enterprise, la Business Unit del Gruppo TIM, che si propone come il principale abilitatore digitale dell’economia italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
