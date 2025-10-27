Cusano Mutri l’opposizione | Serve una Sagra dei Funghi più condivisa trasparente e sicura
Tempo di lettura: 2 minuti La Sagra dei Funghi è da sempre patrimonio di tutti i cusanesi, simbolo di orgoglio, identità e tradizione. Negli ultimi giorni, il dibattito pubblico sull’organizzazione della manifestazione ha evidenziato alcune criticità che – secondo il gruppo consiliare di opposizione Nuova Cusano – vanno affrontate con ascolto, trasparenza e responsabilità, e non trascurate o, peggio, strumentalizzate. “Sarebbe stato auspicabile – spiegano i consiglieri – che questo ascolto avvenisse prima della manifestazione, così da prevenire disagi e incomprensioni”. Il gruppo sottolinea inoltre come chi oggi parli di rinnovamento abbia già avuto un ruolo nelle gestioni passate della Sagra: “Cambiare – affermano – significa anche assumersi la responsabilità delle scelte che, tra l’altro, hanno in parte snaturato la manifestazione, e adottare metodi realmente condivisi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
