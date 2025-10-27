Cusano l’opposizione interviene sulla Sagra dei Funghi | Serve più ascolto e trasparenza
Comunicato Stampa Il gruppo consiliare Nuova Cusano propone un modello di manifestazione partecipato e sostenibile, che valorizzi identità, sicurezza e territorio La Sagra dei Funghi è da sempre patrimonio di tutti i cusanesi, simbolo di orgoglio, identità e tradizione.
Uno spreco ingente di risorse pubbliche che, secondo il gruppo consiliare di opposizione "Nuova Cusano", non può rimanere senza spiegazioni né interventi urgenti.
Cusano Mutri, danneggiati ospedale da campo della Sagra dei Funghi e l'auto del sindaco Crocco - Danneggiati l'auto del sindaco Pietro Crocco e il tendone dell'ospedale da campo a Cusano Mutri (Benevento); l'episodio dopo giorni di polemiche per i nuovi regolamenti della sagra dei funghi.
Controlli sui funghi, gravi irregolarità: scattano sanzioni e sequestri alla sagra - Nei giorni scorsi, nel corso delle attività di controllo finalizzate a garantire il rispetto delle normative in materia di somministrazione di alimenti e bevande, una task force composta dal personale
Sagra di Cusano Mutri, cucine sporche e carenze igieniche: sequestrati 30 kg di funghi - Blitz di Polizia e ispettori Asl alla sagra dei funghi di Cusano Mutri, in provincia di Benevento, una delle più famose d'autunno.