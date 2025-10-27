Cura Carpignano (Pavia) – Sono entrati per rubare i soldi dalla cassaforte, che però hanno trovato vuota. Ma hanno portato via quattro scatoloni pieni di dispositivi informatici come tablet e smartphone. I ladri sono entrati in azione nella notte tra sabato e ieri in via della Meccanica a Cura Capignano, nel capannone della ditta di spedizioni Sda. Erano circa le 2.30 quando hanno scavalcato la recinzione e poi hanno forzato una porta d’emergenza laterale, accedendo così all’interno dello stabile e dirigendosi subito verso gli uffici. Lì hanno trovato la cassaforte, che hanno scassinato riuscendo ad aprirla trovandola completamente vuota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cura Carpignano, assalto al capannone Sda: i ladri trovano la cassaforte vuota, rubano scatole di smartphone