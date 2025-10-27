CUP Solidale | quando la salute non può aspettare

CUP Solidale, la piattaforma che unisce tecnologia e solidarietà per rendere la sanità più accessibile e veloce in tutta Italia. La salute è un diritto, non un privilegio. Lo dice la Costituzione, lo ricorda ogni giorno la realtà di chi, davanti a un problema sanitario, scopre quanto sia difficile trovare una risposta rapida. Le liste d’attesa, le prenotazioni rinviate, le visite rimandate: tutto questo pesa non solo sul corpo, ma anche sulla serenità delle persone e delle famiglie. È da qui che nasce il CUP Solidale, una piattaforma online che permette di prenotare visite ed esami medici in modo semplice, veloce e trasparente, scegliendo tra strutture private o convenzionate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

