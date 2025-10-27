Cuneo disperso in montagna da ieri mattina | ricerche in corso

È in corso dalla serata di ieri un'operazione di ricerca nella zona del Monte Matto, nel territorio del comune di Valdieri, per un uomo che non è rientrato a casa dopo un'escursione.. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Cuneo, disperso in montagna da ieri mattina: ricerche in corso

News recenti che potrebbero piacerti

Disperso da ieri sera sul Monte Matto - Sono in corso da ieri sera le operazioni di ricerca di un escursionista, sulla quarantina, che non ha fatto rientro da un’uscita nella zona del Monte Matto, in alta Valle Gesso. Scrive rainews.it

Tragedia in montagna, dopo una notte di ricerche è stato trovato senza vita il corpo del 67enne disperso da ieri sera - Si sono concluse con un tragico epilogo le ricerche di un escursionista di 67anni che erano in corso dalla serata di ieri, domenica 12 ottobre, sul Monte Caviojo ad Arsiero nel vicentino: il ... ildolomiti.it scrive