Cucinare mangiare insieme e raccontarsi | la magia di Crumb

Cataniatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiariamo subito: Crumb non è un ristorante e sarebbe troppo riduttivo definirlo una scuola di cucina. Crumb (Via Aldo Moro 3, Mascalucia) è più una casa. Dove si ride, si impara, si sbaglia insieme e, alla fine, si condivide la tavola e si mangia bene come in famiglia.Appena si varca la soglia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

