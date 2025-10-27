Csaba dalla Zorza | Di nuovo su un treno popolato da genitori incivili
Milano, 27 ottobre 2025 – "Mentre sono (di nuovo) su un treno popolato da genitori incivili che non sanno educare i propri figli al rispetto sogno i treni di una volta e i bambini educati da genitori responsabili” questo il messaggio postato dai social dalla milanese Csaba dalla Zorza, prima food writer italiana, esperta di buone maniere (da anni nel team di “Cortesie per gli ospiti”) e narratrice (quest’anno è uscito il suo primo romanzo, “La governante ”). Csaba dalla Zorza L’appello di Csaba: più educazione . Il celebre volto tv ( madre di due figli di 20 e 18 anni ) ha condiviso nelle sue storie su Instagram un video in cui scherzosamente dice: “Mi propongo per un programma di educazione dei bambini sotto i dieci anni, lo faccio per il sociale – ha detto con un filo di ironia -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
